Josué Neto presenteia presidente da Aleam com o livro Governança Pública autografado pelo Ministro do TCU João Augusto Nardes

Redação AM POST

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto, presenteou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), com o livro Governança Pública do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) João Augusto Nardes, que esteve em Manaus na última quinta-feira (14).

“O ministro do TCU João Augusto Nardes, esteve em Manaus e eu tive a felicidade de abraçá-lo. Na oportunidade, pedi a ele que fizesse uma dedicatória do seu exemplar “Governança Pública”. O Livro é uma lembrança que pude entregar ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade. Uma grande alegria em poder apresentar o tema ao Presidente Roberto Cidade, que tem como embaixador o Ministro Nardes. Que Deus possa abençoar o Brasil, abençoar o Amazonas, iluminando pessoas do bem e de grande espírito público. Obrigado Ministro Nardes pela sua estada em Manaus”, disse.