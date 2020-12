Josué Neto se filia ao Patriota

Redação AM POST

Após perder o comando regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, se filiou ao Patriota nesta terça-feira (15).

“Eu agradeço por estar participando a partir deste momento de um partido tão importante que faz parte da base de sustentação no Senado e na Câmara Federal, que faz parte da base de sustentação ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma honra, deputado Felipe, estar junto com vossa excelência no Patriota, 51”, disse Josué durante a sessão plenária de hoje.

O deputado estadual Fausto Júnior (MDB), que também perdeu o comando municipal do PRTB, foi para o MDB e passará a exercer a liderança do Partido na Aleam, desbancando a deputada estadual Alessandra Campelo (MDB) que ocupava o cargo.