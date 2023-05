Juiz suspende convenção partidária que transferiu comando do União Brasil a Pauderney

A Justiça do Amazonas mandou suspender os efeitos da Convenção Partidária realizada no dia 26 de abril deste ano, por convocação da Comissão Instituidora Provisória comandada pelo ex-deputado federal Pauderney Avelino, na qual alterou todo o diretório estadual da legenda, excluindo qualquer membro ligado ao governador Wilson Lima. Além disso, o ex-secretário também nomeou pelo menos dois membros da executiva do partido que apoiaram o senador Eduardo Braga (MDB) nas eleições do ano passado.

A decisão é do juiz José Renier da Silva Guimarães, da 5ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, que concedeu a tutela de urgência requerida por parlamentares e outros membros do partido. O descumprimento da decisão implicará em multa de R$ 5 mil diária até o limite de 10 dias. Pauderney e seus aliados têm 15 dias para se manifestar, já que não optaram pela conciliação.

Leia documento na íntegra:DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ação Deputados União Brasil x Pauderney Avelino 0497570-27.2023.8.04.0001

A determinação judicial abre espaço para que o governador Wilson Lima recupere o controle da legenda, em comum acordo com a Direção Nacional.

Pauderney havia comandado a manobra que tirou os parlamentares e os prefeitos do interior do comando do Diretório Estadual e dos Diretórios Municipais da legenda. Com a decisão de hoje, está suspenso o registro deste novo comando no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária, bem como qualquer direito inerente ao exercício dos cargos eletivos preenchidos durante a Convenção, inclusive a movimentação das contas bancárias da legenda.

