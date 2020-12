Julgamento sobre cassação de candidatura de Adail Filho é adiado novamente

Redação AM POST

O desembargador Elci Simões alegou “foro íntimo” e se declarou suspeito para participar do julgamento de um recurso eleitoral que pede a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito de Coari, Adail Pinheiro (PP). A ação foi movido pela Coligação Ficha Limpa para Coari, encabeçada por Robson Tiradentes (PSC), e pelo estudante de direito Raione Queiroz.

Continua depois da Publicidade

“Nesse caso, eu vou devolver esse processo agora e averbar a minha suspeição por motivo superveniente íntimo. Algumas posições que eu tenho que tomar judicialmente, então eu estou me julgando suspeito por motivos de foro íntimo”, disse Simões que ontem (10) pediu vista do processo e suspendeu o julgamento.

Em sessão virtual realizada nessa quinta-feira (10), Adail Filho, teve três votos de magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) favoráveis a sua cassação que são do relator, juiz Marco Antônio Costa, juntamente com os juízes Márcio Cavalcante e Victor Liuzzi.

Nesta sexta, os magistrados decidiram que a continuação do julgamento do recurso depende da substituição de Simões antes do dia 18 de dezembro, que é o prazo final para diplomação de Adail Filho.

Continua depois da Publicidade

Na ação a Coligação Ficha Limpa para Coari contesta a decisão do juiz Fábio Alfaia, da 8ª Zona Eleitoral, que deferiu o registro de candidatura de Adail Filho no último dia 14 de novembro, permitindo que ele concorresse ao terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, uma vez que é filho do ex-prefeito Adail Pinheiro, que foi eleito para o mandato anterior de 2013/2016.