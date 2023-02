Justiça concede medida protetiva a prefeita de Nhamundá após ela provar agressão de adversário político no AM

Redação AM POST*

A prefeita de Nhamundá (distante a 545 quilômetros de Manaus), Raimunda Marina Brito Pandolfo (União Brasil), conseguiu nessa sexta-feira (4) na justiça uma medida protetiva contra o ex-prefeito do município e adversário político dela, Gledson Hadson Paulain Machado, conhecido como “Nenê Machado”.

A decisão em benefício da mandatária é do juiz Diego Martinez Fervenza Cantoario, da Vara de Plantão da Comarca de Nhamundá, e tem como base a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A medida protetiva tem duração de seis meses, podendo ser prorrogada.

Raimunda Marina conseguiu provar para a Justiça que foi agredida e corre risco com Gledson Hadson. Magistrado orientou que, caso a prefeita tenha interesse em abrir ação contra o agressor pela “suposta prática de crimes contra a honra (calúnia, difamação ou injúria)” ela “deverá apresentar queixa-crime por meio de advogado ou defensor público, dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime“.

O juiz determina na decisão que Nenê está “proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima e de manter qualquer forma de comunicação com a agredida e seus familiares, inclusive, via redes sociais”. Assim como a vítima também não deve se aproximar do ex-prefeito se ele estiver na casa de familiares, e não poderá utilizar redes sociais nem aplicativos de mensagens para se comunicar com ele.

“(…) deverá comunicar à autoridade policial qualquer comportamento do requerido que importe em descumprimento das medidas protetivas”, diz trecho documento sobre descumprimento da medida.

Gledson Machado tem o prazo de cinco dias para entrar com uma impugnação contra a medida.

*Com informações da Revista Cenarium