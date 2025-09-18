A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Justiça Eleitoral condena ex-prefeita Patrícia Lopes a multa por propaganda antecipada em Presidente Figueiredo

Nas eleições municipais de 2024 em Presidente Figueiredo, a ex-prefeita Patrícia Lopes (União Brasil) tentou a reeleição.

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 14:55

Ver resumo

Notícias de Política  – A Justiça Eleitoral da 51ª Zona de Presidente Figueiredo (AM) condenou a ex-prefeita Patrícia Lopes Miranda ao pagamento de uma multa por prática de propaganda eleitoral antecipada. A decisão, que já transitou em julgado, também alcança Ricelli Viana Pontes e Lucas da Silva Moraes, que foram responsabilizados no mesmo processo.

PUBLICIDADE

Leia mais: CPMI do INSS convoca ministro da CGU, advogado-geral da União e diretor da PF

Nas eleições municipais de 2024 em Presidente Figueiredo, a ex-prefeita Patrícia Lopes (União Brasil) tentou a reeleição, mas foi derrotada por uma margem apertada. O vencedor foi Fernando Vieira (PL), que conquistou 48,71% dos votos válidos (10.932 votos), contra 46,91% obtidos por Patrícia (10.529 votos). A diferença foi de apenas 407 votos.

PUBLICIDADE

Confira Multa Patrícia Lopes

O despacho, assinado pela juíza eleitoral Tamiris Gualberto Figueiredo, determina o pagamento da multa no valor de R$ 5 mil e que o caso siga para a fase de cumprimento de sentença, autorizando inclusive medidas de bloqueio de bens e valores dos condenados em caso de não pagamento voluntário.

De acordo com a decisão, se houver pedido do Ministério Público Eleitoral ou dos legitimados, o sistema SISBAJUD poderá ser acionado para bloqueio de contas e aplicações financeiras. Caso não sejam encontrados recursos, será possível recorrer ao RENAJUD, sistema que localiza veículos em nome dos devedores para eventual penhora

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

MDB no Senado se posiciona contra PEC da Blindagem e critica retrocesso democrático

O texto foi assinado pelo líder do partido na Casa, senador Eduardo Braga (AM).

há 18 minutos

Brasil

CPMI do INSS aprova novas convocações, incluindo dirigente de sindicato ligado ao irmão de Lula

A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

há 49 minutos

Política

CPMI do INSS: Márcio Bittar pede quebra de sigilo bancário de empresas ligadas ao advogado Nelson Wilians

Bittar justificou o pedido afirmando que surgiram indícios de possíveis práticas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas.

há 56 minutos

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 1 hora

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

há 1 hora