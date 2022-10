Justiça manda site apagar notícia falsa contra Wilson Lima

Redação AM POST

O Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Adonaid Abrantes de Souza Tavares, concedeu tutela de urgência e determinou que um site local apague notícia falsa contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, a qual tinha como manchete “Wilson profana memória do Dr. Luiz Fernando Nicolau”.

Magistrado determinou multa diária de R$1 mil por dia em caso de descumprimento da decisão.

“Ex positis, e por tudo mais que dos autos constam, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, com fito de determinar a retirada de seus sítios eletrônicos, toda as matérias ofensivas à imagem do autor, contidas nos links informados na exordial, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de 30 (trinta) dias multa”, diz trecho da decisão.

A equipe jurídica do governador no processo contra a fake news destaca que os fatos imputados na matéria violam a honra do mandatário e pede indenização. O juiz deu prazo para o veículo de comunicação se justificar e tentar conciliação.

