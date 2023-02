Justiça penhora casa de Ciro Gomes para pagamento de indenização por danos morais a Fernando Holiday

Redação AM POST*

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel situado em Sobral, no Ceará, registrado em nome do ex-ministro e ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), para garantir o pagamento de indenização por danos morais ao vereador da capital paulista Fernando Holiday (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão foi proferida pela juíza Ligia Dal Coletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, no dia 2 de fevereiro deste ano. A magistrada pede que o valor de mercado do imóvel seja levantado por três diferentes corretores imobiliários e que anúncios publicitários sejam utilizados como referências para a precificação.

Ciro Gomes foi derrotado em primeira instância, em 20 de fevereiro de 2019, no processo de danos morais movido por Holiday, após o ex-ministro ter chamado o vereador de “capitãozinho do mato” durante uma entrevista realizada em 2018.

A defesa de Fernando Holiday alega nos autos do processo que o valor devido como indenização é de R$ 98.723,23, considerando atualização do valor, juros e multa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE