Kim Kataguiri aciona “Ministério da Verdade” contra Lula por fake news sobre impeachment de Dilma

Redação AM POST*

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) acionou nesta quinta-feira (26) contra o presidente da República, Lula (PT), um mecanismo criado pelo seu próprio governo que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, feita para combater desinformação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parlamentar protocolou uma representação à Advocacia-Geral da União (AGU) alegando que Lula propaga “fake news” ao afirmar que o impeachment de Dilma Rousseff foi um “golpe”.

“Como é de conhecimento geral, a democracia brasileira está sendo ameaçada pelo fenômeno conhecido como “fake news”, que é a propagação deliberada de notícias falsas, a fim de confundir o público. Quando o presidente da República passa a dizer, publicamente, que o impeachment –procedimento constitucionalmente previsto e parte indissociável do sistema de freios e contrapesos – é um “golpe”, a população fica desorientada a respeito do funcionamento das instituições democráticas e do arcabouço constitucional”, diz um trecho da representação.

Lula deu a declaração a jornalistas depois do encontro com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, na quarta-feira (25). O petista falou sobre o início do seu novo governo e disse que herdou um país “semidestruído” e que as políticas sociais dos governos do PT foram destruídas pelos últimos pelos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a Presidência da República e hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome, significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos, ou melhor, em sete anos; três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro”, disse o petista.

A declaração de Lula acontece um dia depois de o petista ter dito que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um “golpe de Estado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, Temer disse que Lula se mantém no palanque, que o “país não foi vítima de golpe algum”.

*Com informações da Gazeta