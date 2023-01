Kim Kataguiri diz que tomará medidas contra a criação do ministério da verdade no governo Lula

Redação AM POST*

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) disse nas redes sociais que vai tomar medidas contra a criação do ministério da verdade no governo do presidente Lula (PT), que publicou um decreto que trata da estrutura regimental da Advocacia-Geral da União e cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o novo AGU, Jorge Messias, a procuradoria vai adotar medidas de resposta contra desinformação em prol da eficácia das políticas públicas. O órgão também atuará na retomada da harmonia entre os poderes.

Segundo Kim, o PT quer decidir seletivamente o que é fake news ou não. “O Governo Lula criou a ‘Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia’ cuja função é ‘enfrentar a desinformação’. Alguém duvida que isso só vai servir de patrulha do pensamento e censura?”, questionou o parlamentar.

De acordo com Kataguiri, será feita no Ministério Público representação por inconstitucionalidade contra o tal ‘ministério da verdade’.

Continua depois da Publicidade

“Representaremos por inconstitucionalidade no MP contra a criação dessa secretaria absurda do Governo Lula. Além disso, também faremos um PL para impedir sua criação”, afirmou.