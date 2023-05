Kim Kataguiri entra com ações judiciais para impugnar nomeações de esposas de governadores e ministros de Lula em TCEs

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) ajuizou nessa sexta-feira, 26, ações populares para impugnar as nomeações de esposas de três ministros do governo Lula (PT) e duas de governadores nos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs).

Entre os 232 conselheiros de Tribunais de Contas Estaduais, 30% são parentes de políticos. Vários deles têm parentesco direto, sendo cônjuges, irmãos e sobrinhos de políticos.

Entre os alvos estão Rejane Dias, mulher do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que assumiu o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com salário de R$ 37,5 mil e Renata Calheiros, mulher do ministro de Transportes, Renan Filho, que tornou-se conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e recebe cerca de R$ 35 mil. Já Marília Góes, mulher do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do Amapá.

Além delas também tem a primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, no Tribunal de Contas do Pará. Ela assumiu o cargo, com remuneração de R$ 35 mil, em março. Na última quarta-feira (24/5), o desembargador Mairton Marques Carneiro, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), derrubou a sentença que anulava por ‘nepotismo cruzado’ a nomeação da esposa do governador Helder Barbalho.

Kataguiri também pede a anulação da nomeação de Simone Souza, mulher do governador Antonio Denarium. Ela ocupou o cargo de conselheira do Tribunal de Contas de Roraima. “Definitivamente, essas nomeações violam princípios da moralidade administrativa e probidade”, disse o deputado.

