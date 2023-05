Após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente russo, Vladimir Putin, conversarem por telefone, nesta sexta-feira (26/5), o Kremlin informou que o Brasil não vai ceder à pressão dos países membros do G7 para se opor à Rússia na guerra da Ucrânia.

A informação foi divulgada pela mídia estatal do país, citando uma fonte anônima que teria detalhes sobre a conversa entre os chefes de Estado, na qual o presidente do Brasil se negou a participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

“Lula compartilhou suas impressões sobre a recente cúpula do G7 em Hiroshima. Ele disse que teve a impressão de que o restante dos participantes da cúpula, que não são membros do G7, foram convidados apenas para se voltar contra a Rússia. E disse que com o Brasil isso não é aprovado”, revelou a agência estatal Tass.

Ainda segundo a mídia estatal do Kremlin, Lula teria garantido que o Brasil não vai fornecer armas para a Ucrânia, mesmo com a pressão de países do Ocidente, pois elas seriam usadas contra a Rússia.

Procurada pela reportagem do Metrópoles, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que Lula “reafirmou que manterá a posição neutra no conflito” durante a conversa com Putin, mesmo reconhecendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, e defendeu a importância de países neutros para negociar a paz e o fim dos conflitos.

