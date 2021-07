Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovada na CMM no valor de R$ 6,9 bilhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A infraestrutura, saúde, educação e limpeza serão os pilares do orçamento da prefeitura de Manaus em 2022, definidos na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), aprovada nesta segunda-feira (05) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) por unanimidade no valor de R$ 6,9 bilhões. O projeto, que trata das prioridades da Administração Pública Municipal, tramita na Casa Legislativa desde maio deste ano e seguiu para prefeito David Almeida (Avante) dar devida sanção.

Continua depois da Publicidade

Segundo o líder do prefeito na CMM, vereador Marcelo Serafim (PSB), as emendas apresentadas foram rejeitadas por entrarem em confronto com o Plano Plurianual (PPA), que está em vigor até 31 de dezembro de 2021. “Alguns vereadores apresentaram emendas, mas elas esbarraram no PPA que vale até o fim deste ano. Porém eles podem reapresentá-las no ano que vem, já que um novo Plano Plurianual deve ser votado”, explicou.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.

Acompanhe a matéria do executivo sobre a LDO:LDO-2022