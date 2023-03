Lei que proíbe instalação de medidores aéreos avança na Câmara Municipal de Manaus

Redação AM POST

O Projeto de Lei (PL) nº 375/2022, que proíbe a instalação de medidores aéreos de energia na cidade, avança na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O PL de autoria do presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), foi aprovado nesta quarta-feira, 22, para tramitar sem objeções.

Durante a tribuna popular que antecedeu a votação, um representante dos consumidores manauaras, Luiz Codeq, discursou sobre o tema. “Amazonas Energia tem faltando com respeito à população de Manaus. Essa empresa polui nossa cidade, não conversa com a população. O modelo de Sistema de Medição Centralizada (SMC) teria que passar por consulta socioeconômica antes da implantação, para saber se a população teria condições de arcar com os novos custos”, disse ele.

Na votação, os vereadores se uniram em unanimidade à favor do Projeto e o presidente da CMM discursou sobre a união em favor da população. “Esse PL não é só meu, é dessa Casa Legislativa, do povo e dos todos vereadores. Aceitei todas as subscrições e estão acatadas”, detalhou.

O vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC) disse que os interesses da empresa não podem suprimir os direitos dos consumidores. “Queria saudar o povo de Manaus pela luta por um direito que é nosso. Essa empresa precisa entender que quem manda é o povo, que paga conta e fica muitas vezes sem energia. Falta luz, mas a conta sempre chega”, desabafou.

Sassá da Construção (PT) endossou os discursos. “Pode vir pra cima Amazonas Energia. Nós, os 41 vereadores, vamos aprovar o projeto que vai impedir a instalação dos medidores em Manaus”, comentou o parlamentar.

O PL retorna par uma segunda discussão na segunda-feira, 27.

