Líder da oposição ao governo do AM na Aleam incentiva população de Manaus a se aglomerar em plena pandemia

Redação AM POST

Em pronunciamento na Sessão Ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta terça-feira, 23, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), que é líder da oposição ao governo do Amazonas na Casa, pediu para a população ir às ruas pedir o impeachment do governador Wilson Lima (PSC), em plena pandemia do novo coronavírus em que o Estado sofre efeitos de uma nova variante mais transmissível.

“Se o povo do Amazonas não for às ruas, esta Casa não cassará o Wilson Lima. Esse é meu apelo aberto para o povo amazonense, caso contrário, esta Casa mais uma vez arquivará qualquer intenção de cassar um corrupto que está no governo”, disse ele aparentemente descontrolado por não ser ouvido por colegas no Parlamento e por correligionários.

Manaus é a nona cidade do País com o maior número de mortes geradas pelas aglomerações e por conta da falta de planejamento hospitalar das últimas gestões governamentais.

O parlamentar é aliado do ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos), que perdeu as eleições de 2018 para o governador Wilson Lima. Wilker esteve, no ano passado, como vice na chapa de Amazonino nas eleições para a Prefeitura de Manaus. Desde então, o grupo político, que inclui o deputado estadual Dermilson Chagas, mostram-se resistentes aos resultados das urnas.

O líder da oposição também tem afrontado o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), deputado Roberto Cidade (PV), que assumiu o comando da Casa legislativa neste ano, pedido de impeachment a todo custo.