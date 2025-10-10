A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Líder do governo Lula no Congresso cita Pacheco e Messias como cotados para sucessão de Barroso no STF

Randolfe Rodrigues afirmou que Lula enfrentará um desafio para escolher o substituto.

10/10/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias de política – O líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta quinta-feira, 9, que o presidente enfrentará um desafio para escolher o substituto “à altura” do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a sessão plenária de hoje.

PUBLICIDADE

“Acho que nós temos muitos bons nomes colocados. Tem o nome do (ex) presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem o nome do advogado-geral da União, o ministro (Jorge) Messias”, declarou Randolfe.

“O presidente vai dialogar. A escolha é um ato unilateral do presidente da República. O presidente do Senado (Davi Alcolumbre) deverá conversar com o presidente da República nas próximas horas, e o presidente encontrará um nome à altura de Barroso”, continuou Randolfe.

PUBLICIDADE

Leia também: Medo da Lei Magnitsky? aposentadoria de Barroso do STF gera reações nas redes sociais

Além disso, o senador Randolfe Rodrigues destacou o papel que Luís Roberto Barroso exerceu no STF. “Barroso foi um homem público que cumpriu suas atribuições com enorme amor ao Brasil, dedicação e zelo à Justiça e aos brasileiros”, afirmou.

Randolfe também fez uma brincadeira ao mencionar o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco. “Acredito que será uma decisão breve. O presidente vai encontrar alguém à altura de Luís Roberto Barroso. O presidente Pacheco é mais alto”, brincou.

Barroso, de 67 anos, se despede do Supremo apesar de ainda ter direito a permanecer no cargo até os 75 anos, idade-limite prevista pela Constituição de 1988. O nome indicado por Lula precisará ser aprovado após sabatina no Senado Federal, como exige o rito constitucional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Lagosta, caviar e afins: Falsa servidora é detida por golpes em restaurantes de luxo em Manaus

Mulher se passava por funcionária do Tribunal de Justiça para fraudar estabelecimentos de alta gastronomia.

há 25 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 87 vagas de emprego para esta sexta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora

Manaus

Obra em homenagem às vítimas da Covid-19 será entregue no Dia de Finados em Manaus

A praça nasce como um tributo à resiliência e ao amor de uma cidade que enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua história recente.

há 1 hora

Brasil

Tarcísio acusa PT de campanha de difamação e reage sobre atuação contra MP

Chefe do Executivo paulista afirmou que há meses vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem.

há 3 horas

Brasil

Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão do presidente de sindicato ligado ao irmão de Lula

Milton Baptista de Souza Filho ficou em silêncio durante seu depoimento à CPI.

há 4 horas