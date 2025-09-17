Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência do PL da Anistia na Câmara

Notícias de política – A votação do requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia a envolvidos em atos de 8 de janeiro pode ocorrer já nesta quarta-feira (17), segundo o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco. O parlamentar afirmou que há um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta, para que o tema seja incluído na pauta do plenário.

PUBLICIDADE

Apesar da sinalização, Motta declarou que a proposta de perdão aos investigados e condenados será tratada em uma reunião de líderes, também marcada para esta quarta. O movimento acendeu debate intenso dentro e fora do Congresso sobre os limites da proposta e sua viabilidade jurídica.

Governo aposta em derrota da urgência

PUBLICIDADE

O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, admitiu, em entrevista à Rádio Eldorado, que a urgência pode ser analisada nesta sessão. No entanto, segundo ele, a base governista está confiante em reunir votos suficientes para rejeitar a medida.

Correia também destacou que, mesmo que a proposta avance na Câmara, dificilmente terá êxito nas instâncias seguintes. “Anistia é assunto que não vinga porque tem inconstitucionalidade clara”, afirmou o deputado, acrescentando que confia no Senado e no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a iniciativa.

Resistência no Senado

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado sob a condução de seu presidente, Davi Alcolumbre. A estratégia revelaria uma resistência política à tramitação de medidas vistas como de impacto delicado para a democracia e para o Judiciário.