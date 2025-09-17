A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência do PL da Anistia na Câmara

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado.

17/09/2025 às 11:58

Ver resumo

Notícias de política – A votação do requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia a envolvidos em atos de 8 de janeiro pode ocorrer já nesta quarta-feira (17), segundo o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco. O parlamentar afirmou que há um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta, para que o tema seja incluído na pauta do plenário.

PUBLICIDADE

Apesar da sinalização, Motta declarou que a proposta de perdão aos investigados e condenados será tratada em uma reunião de líderes, também marcada para esta quarta. O movimento acendeu debate intenso dentro e fora do Congresso sobre os limites da proposta e sua viabilidade jurídica.

Governo aposta em derrota da urgência

PUBLICIDADE

O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, admitiu, em entrevista à Rádio Eldorado, que a urgência pode ser analisada nesta sessão. No entanto, segundo ele, a base governista está confiante em reunir votos suficientes para rejeitar a medida.

Correia também destacou que, mesmo que a proposta avance na Câmara, dificilmente terá êxito nas instâncias seguintes. “Anistia é assunto que não vinga porque tem inconstitucionalidade clara”, afirmou o deputado, acrescentando que confia no Senado e no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a iniciativa.

Resistência no Senado

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado sob a condução de seu presidente, Davi Alcolumbre. A estratégia revelaria uma resistência política à tramitação de medidas vistas como de impacto delicado para a democracia e para o Judiciário.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Sargento da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na nuca

Uma vizinha afirmou ter ouvido gritos antes do disparo.

há 20 minutos

Polícia

Suspeito de estuprar enteada em Manaus ‘justifica’ ato dizendo que menina pedia para ver seus genitais

Investigação revela convivência perigosa e atos de abuso em ambiente familiar.

há 28 minutos

Mundo

Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos.

há 40 minutos

Amazonas

Milicianos presos na Operação Militia no AM usaram identidade falsa de perito para ocultar extorsões, diz MP

O esquema funcionava por meio da criação de contas bancárias fraudulentas utilizadas para movimentar valores obtidos por extorsão.

há 44 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por importunação sexual contra passageiras em barco

O acusado trabalhava como tripulante na embarcação que operava na região da Manaus Moderna.

há 1 hora