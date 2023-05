Lira decide votar Projeto da Censura nesta sexta-feira (5)

Redação AM POST

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu, nesta terça-feira, 2, que vai pautar o Projeto de Lei (PL) da Censura hoje na Casa. O deputado alagoano estava reunido até poucos minutos atrás na Residência Oficial (RO) da presidência da Câmara com líderes partidários.

Lira convocou o encontro para chegar a uma margem de votos mínima para aprovar a proposta. O deputado alagoano pretendia adiar a votação, caso a reunião não surtisse efeito.

A preocupação do presidente da Casa com a proposta aumentou nos últimos dias —principalmente depois que o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, orientou o partido a votar contra o PL da Censura.

A Frente Parlamentar Evangélica também se posicionou contra a proposta. A bancada ainda foi além e fez um trabalho de bastidor, articulando com diversos deputados a mobilização de uma base forte contra a proposta.

Até ontem à noite, segundo interlocutores, a Frente Evangélica já tinha o apoio de 257 deputados. Caso esse número seja confirmado, o PL da Censura poderá não ser aprovado. O governo precisa de maioria simples na Câmara — 257 votos de 513 deputados.

Com os números angariados pela FPE, restariam apenas 256 votos para o governo petista — um a menos do que o necessário para a aprovação. No entanto, aval de Lira para a sessão pode ser interpretado como um gesto de que ele teria votos suficientes para aprovar a proposta.

Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, informou que o partido — de 99 deputados — deve votar em bloco contra o PL da Censura. A federação PSBD e Cidadania — de 18 deputados — também anunciou a votação em bloco.