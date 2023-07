O governo Lula (PT) liberou, em apenas um dia, na última quarta-feira (5), cerca de 75% das chamadas “emendas Pix” ou “emendas cheque em branco”, em referência à dificuldade de rastrear a finalidade do dinheiro. Ao todo, foram R$ 5,2 bilhões liberados, valor representa um recorde histórico. Até então, esses recursos, um dos preferidos dos congressistas, estavam zerados.

Esse tipo de emenda, criado em 2019, ficou conhecido pela dificuldade na fiscalização dos recursos. Ao contrário das emendas tradicionais, elas não tem um carimbo do destino, como “custeio de unidades de saúde” ou “aquisição de equipamentos escolares”. O dinheiro vai para a conta de prefeituras e governos estaduais, que decidem por conta própria o que farão.

Como todos os deputados e senadores têm direito aos recursos, os valores obedecem o tamanho das bancadas.

Vale destacar que como o Orçamento de 2023 foi aprovado em 2022, as emendas também foram apresentadas pelos deputados e senadores da legislatura passada, muitos deles que não se reelegeram.

De acordo com levantamento do O Globo, senadores foram os que mais receberam recursos. Davi Alcolumbre (União-AP), foi o mais agraciado, com R$ 29,5 milhões, seguido por Marcio Bittar (União-AC), com R$ 29,3 milhões. O senador Omar Aziz aparece entre os cinco que mais ganharam com R$ 28.308.825,00 milhões.

Para a bancada do Amazonas foi destinado mais de R$90 milhões. Entre os deputados federais do estado Capitão Alberto Neto foi o que mais recebeu com R$ 15.725.778,00 milhões.

Veja a lista da bancada do Amazonas

OMAR AZIZ (PSD) – R$ 28.308.825,00

CAPITÃO ALBERTO NETO (PL) – R$ 15.725.778,00

PLÍNIO VALÉRIO (PSDB) – R$ 13.929.477,00

MARCELO RAMOS (PSD) – R$ 11.533.674,00 – não reeleito

BOSCO SARAIVA (SOLIDARIEDADE) – R$ 10.863.245,00 – não reeleito

DELEGADO PABLO (UNIÃO) – R$ 8.000.000,00 – não reeleito

ÁTILA LINS (PSD) – R$ 3.227.525,00

JOSÉ RICARDO (PT) – R$ 2.029.209,00 – não reeleito

Redação AM POST*

*Com informações de O Globo

