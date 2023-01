Livro de Posse da CMM desaparece e presidente Caio André manda abrir investigação do caso

Redação AM POST*

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Caio André (PSC) informou nesta quarta-feira (4) por meio de sua assessoria de comunicação que após reunião realizada hoje determinou a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento do Livro de Posse da Casa Legislativa.

“Na manhã de hoje o presidente se reuniu com a Diretoria Legislativa e Cerimonial da CMM, que devem iniciar a investigação imediatamente. Caio André ressalta o compromisso da nova diretoria da Câmara Municipal de Manaus com a transparência, resgate histórico e respeito com a Casa do Povo”, diz trecho da nota.

Caio André (PSC) assumiu a presidência da CMM na tarde do último domingo (1°/01) durante Sessão Solene no plenário Adriano Jorge, no parlamento municipal. O presidente foi eleito no início do mês passado, com 22 votos, para gerir a Casa Legislativa no biênio 2023-2024.