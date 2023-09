Lula abre assembleia geral da ONU em Nova York

Nesta terça-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York. Tradicionalmente, cabe ao governo brasileiro fazer o primeiro discurso da Assembleia Geral da ONU, seguido pelo presidente dos Estados Unidos, seguindo uma tradição estabelecida desde os anos 1940, nos primórdios da organização.

Lula fará seu discurso na ONU às 9h (horário local), marcando 20 anos desde sua primeira participação na assembleia e 14 anos após seu último discurso como presidente.

Este será o oitavo discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU proferido pelo presidente brasileiro. A comitiva brasileira é composta por 12 ministros, dos quais sete participarão de eventos diretamente relacionados à assembleia, enquanto os demais cumprirão agendas oficiais na cidade.

Na segunda-feira (18), Lula realizou encontros com Gordon Brown, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e com Alain Berset, presidente da Confederação Suíça. No domingo (17), um dia após sua chegada a Nova York, o presidente participou de reuniões com empresários e de um jantar promovido pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes.

Amanhã (20), Lula se reunirá com Volodimir Zelensky, líder da Ucrânia. O encontro bilateral será o primeiro entre os dois líderes desde que Lula assumiu o mandato presidencial. O Brasil, junto com países como a Índia e a China, tem mantido uma postura pública de neutralidade no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Espera-se que a reunião aborde questões relevantes relacionadas a essa situação.

No mesmo dia, Lula será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um evento previamente agendado. Os dois líderes lançarão uma iniciativa global para promover o trabalho decente.