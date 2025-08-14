Lula acusa Eduardo Bolsonaro de traição e pede cassação de seu mandato

Notícias de Política – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a família Bolsonaro durante evento no Acre nesta sexta-feira (8). Em seu discurso, Lula acusou o deputado federal Eduardo Bolsonaro de traição ao país, afirmando que ele teria pedido aos Estados Unidos para aplicar sanções contra o Brasil. O presidente também sugeriu que o Congresso cassasse o mandato de Eduardo Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP-AM apura contratação direta para fornecimento de alimentação no Hospital Dr. João Lúcio

“Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros”, declarou Lula, referindo-se ao deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro tem articulado sanções contra o Brasil junto ao governo norte-americano, incluindo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, oficializada em 9 de julho. Ele também tem defendido a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

PUBLICIDADE

Além disso, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “ignorante e chucro”, e afirmou que ele teria enviado o filho aos Estados Unidos para pedir ajuda para um golpe no Brasil. O presidente também defendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e pediu que parlamentares não assinassem pedidos de impeachment contra ele.

A oposição reagiu às declarações de Lula, considerando-as uma tentativa de intimidar o Congresso e enfraquecer a democracia. Parlamentares da oposição afirmaram que a ocupação da Mesa Diretora do Congresso, realizada em 5 de agosto, foi um protesto legítimo contra o governo e que não aceitam ameaças ao Legislativo.

O conflito entre o governo e o Congresso tem se intensificado desde que a Câmara dos Deputados derrubou, em 25 de junho, um decreto do governo que aumentava a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O governo recorreu ao STF para tentar reverter a decisão, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos atos do governo e do Congresso sobre o IOF e convocou uma audiência de conciliação entre os Poderes.

O cenário político continua tenso, com acusações mútuas entre o governo e o Congresso, e a população acompanhando atentamente os desdobramentos dessa crise institucional.