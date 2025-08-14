A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Lula acusa Eduardo Bolsonaro de traição e pede cassação de seu mandato

Além disso, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “ignorante e chucro”.

Por Jonas Souza

14/08/2025 às 15:46

Ver resumo

Notícias de Política – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a família Bolsonaro durante evento no Acre nesta sexta-feira (8). Em seu discurso, Lula acusou o deputado federal Eduardo Bolsonaro de traição ao país, afirmando que ele teria pedido aos Estados Unidos para aplicar sanções contra o Brasil. O presidente também sugeriu que o Congresso cassasse o mandato de Eduardo Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP-AM apura contratação direta para fornecimento de alimentação no Hospital Dr. João Lúcio

“Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros”, declarou Lula, referindo-se ao deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro tem articulado sanções contra o Brasil junto ao governo norte-americano, incluindo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, oficializada em 9 de julho. Ele também tem defendido a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

PUBLICIDADE

Além disso, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “ignorante e chucro”, e afirmou que ele teria enviado o filho aos Estados Unidos para pedir ajuda para um golpe no Brasil. O presidente também defendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e pediu que parlamentares não assinassem pedidos de impeachment contra ele.

A oposição reagiu às declarações de Lula, considerando-as uma tentativa de intimidar o Congresso e enfraquecer a democracia. Parlamentares da oposição afirmaram que a ocupação da Mesa Diretora do Congresso, realizada em 5 de agosto, foi um protesto legítimo contra o governo e que não aceitam ameaças ao Legislativo.

O conflito entre o governo e o Congresso tem se intensificado desde que a Câmara dos Deputados derrubou, em 25 de junho, um decreto do governo que aumentava a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O governo recorreu ao STF para tentar reverter a decisão, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos atos do governo e do Congresso sobre o IOF e convocou uma audiência de conciliação entre os Poderes.

O cenário político continua tenso, com acusações mútuas entre o governo e o Congresso, e a população acompanhando atentamente os desdobramentos dessa crise institucional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Veja Mais

Ex-prefeito de Eirunepé Raylan Barroso é investigado por irregularidades em contrato

Ação aponta possível antieconomicidade em licitação e pede suspensão de contrato firmado por antiga gestão municipal.

há 6 minutos

Polícia

Motoboy é agredido após desentendimento com proprietário de padaria em Manaus; assista

Polícia investiga versão de entregador e de comerciantes após confusão no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.

há 14 minutos

Amazonas

Wilson Lima destaca avanços em segurança pública e estratégia integrada durante Fórum Brasileiro em Manaus

Entre os avanços, o governador destacou a realização do primeiro concurso público para as forças de segurança em 11 anos.

há 15 minutos

Manaus

Veja como ficou casa após incêndio causado por curto-circuito em ventilador de Manaus

Curto-circuito teria provocado as chamas que deixaram cinco pessoas desabrigadas na zona Oeste de Manaus.

há 34 minutos

Manaus

HPS João Lúcio é alvo de investigação por contratação sem licitação de empresa que fornece alimentação

A apuração é conduzida pela 79ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público (Prodeppp).

há 43 minutos