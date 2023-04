Lula cancela privatização dos Correios e de outras seis estatais

Redação AM POST

O governo Lula cancelou a privatização dos Correios e de outras seis Estatais. Publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira 6, um decreto assinado pelo presidente da República retirou a lista de empresas do Programa Nacional de Desestatização (PND).

Durante o primeiro governo de Lula (2003-2006), os Correios foram palco de escândalos. As denúncias de corrupção na estatal deram origem à CPMI dos Correios.

As investigações revelaram o Mensalão. Na época, considerado o maior esquema de corrupção da história. Apenas o Petrolão superou o feito — que também teve origem nos governos do PT e envolviam o desvio de dinheiro de estatais. Entre as empresas saqueadas, a Petrobras.

Outras estatais

Com o despacho de ontem, o governo Lula também cancelou a privatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec), da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Além disso, o texto derrubou a qualificação de três empresas públicas. São elas: Companhia Nacional de Abastecimento, Pré-Sal Petróleo e Telebras.

*Com informação Revista Oeste