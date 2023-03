Lula comenta vídeo em que o prefeito David Almeida o elogia e chama de estadista; confira

Redação AM POST*

O presidente Lula (PT) respondeu no Twitter um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (17) do prefeito de Manaus David Almeida (Avante), que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022, elogiando o petista e o chamando de estadista, que é uma pessoa ativamente envolvida em conduzir os negócios de um governo ou moldar a sua política.

“E assim seguiremos nos 4 anos de mandato. O diálogo com prefeitos e governadores, com respeito pelos cidadãos que representam, independente do partido político, é algo que fiz nos meus governos anteriores e continuarei fazendo”, escreveu Lula.

No vídeo, David revela que, por ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro nas eleições 2022, estava “temeroso” ao encontrar pessoalmente com Lula no início desta semana, em Brasília (DF) para pedir recursos após tragédia que matou oito pessoas em Manaus, durante um deslizamento de terra no último domingo (12) no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade.

“Ele [Lula] sabia que não votei nele, que não apoiei ele. Ele me olhou e disse: ‘não quero saber qual seu partido, em quem você votou, não me importa quem você apoiou, eu quero ajudar o povo de Manaus, vou ajudar o povo de Manaus’. Eu estava, confesso, um pouco temoroso, porque todos sabem com quem caminhamos na eleição para presidente”, contou.

David Almeida classificou o gesto como de um estadista. “Vi nas palavras do presidente, através do pedido do senador Omar [Aziz, PSD], um gesto de estadista. E imediatamente ele mandou tramitar os processos”, afirmou David.