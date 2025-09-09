A notícia que atravessa o Brasil!

Lula convida prefeitos para COP 30 na Amazônia e diz que será a “COP da verdade”

O presidente Lula inaugurou nesta terça-feira o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 21:42 - Atualizado em 09/09/2025 às 21:50

Notícias de Política – Durante visita a Manaus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou prefeitos de todo o país para participarem da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) que será realizada no Pará. Segundo Lula, o evento terá caráter único e será uma oportunidade de mostrar a realidade da região e o compromisso com a ciência.

Lula diz em Manaus que não quer ir para o céu: "estou dando minha vaga"

“Nós estamos fazendo a COP na Amazônia porque todo mundo é metido a conhecer a Amazônia. Não tem o luxo que tem em Paris, não tem a beleza que tem em Londres, tem a nossa beleza. A beleza da Amazônia, do nosso povo, dos nossos negros, dos nossos indígenas, das nossas mulheres, das nossas pessoas, dos nossos carapanãs, a beleza de quem se preparou. Então eu quero que os prefeitos participem dessa COP. Essa COP vai ser a COP da verdade. A gente vai ver quem é que acredita na ciência e quem é que acredita na mentira”, afirmou o presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta terça-feira (9), em Manaus, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). A unidade funciona como núcleo de inteligência e articulação no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas. O centro vai promover a colaboração entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal.

A visita de Lula a Manaus contou com a visita de um dos maiores projetos de infraestrutura digital da Amazônia, dando início às obras de interligação das infovias do Programa Norte Conectado, que busca levar internet a moradores da região.

Em seguida, participou da assinatura dos contratos entre o BNDES e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para implementação do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais e entre o BNDES e o Memorial Chico Mendes para implementação do projeto Sanear Amazônia.

