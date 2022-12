Lula declara guerra contra manifestantes: “Teremos que derrotar o bolsonarismo nas ruas”

Redação AM POST

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta quinta-feira 21, guerra contra os manifestantes que seguem nas ruas contra a sua vitória após mais de 40 dias das eleições.

Ao anunciar os novos ministros de seu futuro governo, ele usou parte do tempo do discurso no CCBB em Brasília para tratar do bolsonarismo e de manifestantes.

“Nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está nas ruas e raivoso, sem reconhecer a derrota que eles tiveram. Teremos que derrotar o bolsonarismo nas ruas para o País voltar a ser democrático e feliz porque esse é um compromisso nosso, que o povo volte a ser feliz, se encontrar e fazer um churrasquinho”, declarou o petista.

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam contestando o resultado da eleição presidencial em protestos pelo país pois defendem que o pleito foi fraudado com a ajuda do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, para que o petista ganhasse.

Os manifestantes se instalaram em frente aos Quartéis-generais do Exército em todo o país, em atos que pedem a atuação das Forças Armadas contra a posse de Lula.