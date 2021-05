Lula defende Gil do Vigor após ex-BBB sofrer ataque homofóbico

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-presidente Lula usou o Twitter para apoiar e se solidarizar com Gil do Vigor, economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21 (BBB21), da Rede Globo. Ele foi alvo de ataque homofóbico do advogado Flávio Koury, integrante do Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife. Koury atacou Gil após ação de marketing feita pelo clube com o ex-BBB.

“A atitude individual de um dirigente guiado pelo ódio não condiz com a tradição do Sport Recife e a relação que o time construiu com o povo de Pernambuco. Minha solidariedade ao companheiro Gil Nogueira e que seu trabalho em favor da Educação possa alcançar esse conselheiro”, postou Lula.

O conselheiro do Sport atacou Gil: “1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar… Vai ser lindo!”, disse Koury, em áudio que circulou no WhatsApp e foi enviado ao Blog do Jamildo, do Portal NE10, pelo deputado estadual Romero Albuquerque (PP).

“Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da ilha do retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso”, disse, ainda na mensagem, ao reclamar da dancinha feita pelo ex-BBB no estádio do clube. O “tchaki tchaki” virou uma marca do economista no reality show.

“Muita dor”

Em seu perfil oficial no Twitter, Gil lamentou o episódio. “Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo…… É muita dor!”, escreveu.

