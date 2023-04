Lula define novo slogan para marcar 100 dias de governo

Redação AM POST

O Palácio do Planalto lançará, nos próximos dias, um novo slogan para marcar os 100 dias de governo Lula. O mote principal será “O Brasil voltou”. A frase será adaptada por cada ministério para divulgar suas respectivas ações.

No caso do próprio Planalto, por exemplo, os banners e outras peças de propaganda em alusão à data devem estampar a frase: “O Brasil voltou e voltou para fazer mais para a nossa gente”.

O slogan foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), em parceria com agências de publicidade, e aprovado diretamente por Lula em reuniões nos últimos dias.

A ideia, segundo fontes do Planalto, é reforçar a mensagem de que Lula usou os 100 primeiros dias para “devolver tudo que o povo perdeu” no governo Bolsonaro e que, a partir de agora, iniciará uma nova etapa, com novas ações.

Além de materiais gráficos, o mote será usado em propagandas na TV. Na programação dos 100 dias do governo, também está prevista uma grande reunião ministerial na segunda-feira (10/4).

O discurso de abertura do presidente durante o encontro com os ministros será transmitido ao vivo. O combinado é que ele faça um balanço das ações do governo nos 100 primeiros dias.

*Com informação Métropoles