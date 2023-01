Lula deve entregar comando da PGR para Nicolao Dino, irmão do ministro Flávio Dino

Redação AM POST*

O subprocurador-geral da República Nicolao Dino, irmão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve ser o novo procurador-geral da República do governo do presidente Lula. A informação é do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

“Após as denúncias que venho fazendo sobre a prática de crime de prevaricação pelo Presidente Lula e pelo Ministro da Justiça Flávio Dino (Eles sabiam um dia antes), Lula quer colocar simplesmente o irmão do Ministro da Justiça Flávio Dino para substituir Augusto Aras-PGR”, disse o senador nas redes sociais.

Segundo a CNN Brasil, desde 2022 o nome de Nicolao é cotado por lideranças petistas para suceder ao atual PGR, Augusto Aras.

Nicolao já figurou em duas listas tríplices elaboradas pela Associação Nacional dos Procuradores da República, em 2017 e 2021. No entanto, seu nome não foi escolhido pelos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.

