Lula deve ter alta neste domingo, diz médico

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, que está internado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira (29), quando foi submetido a duas cirurgias: uma no quadril e uma nas pálpebras, deve receber alta neste domingo (1°). Informação foi dada pelo médico Roberto Kalil, da equipe que fez a cirurgia no mandatário.

De acordo com o Boletim Médico, o presidente passou a noite estável, segue em recuperação e, mais cedo “caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica”.

A expectativa inicial da equipe médica era que Lula teria alta entre segunda (2) e terça-feira (3).

Trabalho

A equipe médica de Lula já informou que não há restrição para presidente trabalhar do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

A previsão, segundo a assessoria do presidente, é que Lula passe as próximas três semanas despachando do Alvorada.

Nestes primeiros dias, segundo a equipe médica, Lula deverá precisar de um andador para firmar os pés.

O presidente também deve ficar de quatro a seis semanas sem realizar viagens.

Lula planeja retomar os destinos internacionais no final de novembro, com a participação na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP), que será realizada nos Emirados Árabes.

Cirurgias

A cirurgia no quadril foi uma artroplastia, que consiste em tirar a cartilagem desgastada e substituir por uma prótese. Lula vinha reclamando há meses de dores na cabeça do fêmur, no ponto de contato com o quadril.

Pálpebras

A cirurgia nas pálpebras foi realizada aproveitando o fato de que Lula já estava com anestesia geral, por causa do procedimento no quadril. A equipe médica informou que já havia planos de fazer esse segundo procedimento.

Chamada de blefaroplastia, consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras que, com o passar do tempo, fica flácida. Em casos mais raros, a quantidade de gordura e pele pode até atrapalhar a visão.

