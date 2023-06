O presidente Lula destacou que o agronegócio, que nunca antes recebeu tanto apoio neste país, enfrenta um “desafio ideológico” com relação ao seu governo. Durante entrevistas a rádios de Goiás nesta quinta-feira, 15, o presidente compartilhou suas opiniões antes de sua viagem ao Estado, programada para sexta-feira, dia 16.

Lula ressaltou a consciência das ações realizadas em prol do agronegócio. Segundo ele, o impasse existente com o setor é de natureza ideológica e não está relacionado a questões financeiras, como o aumento de recursos no Plano Safra. O presidente afirmou que não está preocupado se os produtores rurais gostam dele ou não.

O governo tem enfrentado sucessivas derrotas por parte da bancada ruralista, que reúne cerca de 300 dos 513 deputados. A Câmara dos Deputados criou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST para investigar as invasões de terras ocorridas no Brasil desde o início do governo Lula. Durante os dois primeiros mandatos de Lula, o país registrou quase 2 mil invasões de terra, enquanto nos quatro anos de Jair Bolsonaro foram 24.

No atual governo, ministros de Lula têm demonstrado proximidade com movimentos de invasores de terra, como evidenciado por sua participação em eventos do MST. Além das preocupações com as invasões, os produtores rurais temem que o governo petista adote agendas ambientais que possam prejudicar diversos setores do agronegócio.

Apesar dessas preocupações, Lula não reconhece o impacto negativo que causa ao setor do agronegócio, que desempenha um papel fundamental na economia do país. O presidente ressalta que sua maior preocupação é que as pessoas sejam honestas com ele, afirmando claramente que “nunca antes na história desse país a agricultura foi tão bem tratada como no governo Lula”.

Lula realizará a inauguração de um anel viário em Jataí e um trecho da ferrovia Norte-Sul em Rio Verde, ambos em Goiás, amanhã.

Redação AM POST