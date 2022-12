Lula diz que concorreu às eleições por ser o único capaz de derrotar Bolsonaro

Redação AM POST

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta terça-feira (13/12), que decidiu concorrer às eleições deste ano por entender ser o único capaz de derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração ocorreu durante coletiva do encerramento dos trabalhos realizados pelos integrantes dos Grupos Técnicos no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

“Eu sempre sou o resultado da consciência política do povo trabalhador. Eu sempre disse isso. Sou o resultado do trabalho de vocês, se a sociedade avança, eu avanço. Se a sociedade não avança, eu não avanço. Eu, quando me determinei a ser candidato esse ano, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém. É porque eu tinha consciência que, naquele instante histórico, só existia uma pessoa que poderia derrotar Bolsonaro, que era eu, por conta do meu legado deixado em oito anos de presidência. E, mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei”.