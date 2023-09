Lula diz que não viajará até fim de novembro após cirurgia, mas que trabalhará ‘normalmente’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que permanecerá em Brasília até o final de novembro, após sua cirurgia no quadril programada para sexta-feira, 29 de setembro. Ele participará da COP 28 nos Emirados Árabes após sua recuperação, mas afirmou que continuará trabalhando “normalmente” na capital federal durante esse período e que não pretende utilizar um andador durante sua reabilitação.

Lula explicou que sua viagem para os Emirados Árabes está planejada para o final de novembro e que até lá ele se concentrará em sua recuperação em Brasília, evitando viagens de avião. Ele destacou que o fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert, não quer fotografá-lo com andador, e, portanto, os cidadãos o verão “sempre bonito” e sem sinais visíveis de sua cirurgia.

O presidente expressou otimismo em relação ao procedimento cirúrgico e destacou que sua principal preocupação é com a anestesia. Ele vinha sofrendo com dores no quadril desde agosto de 2022, durante a campanha eleitoral, mas optou por adiar a cirurgia até depois das eleições para evitar especulações sobre sua saúde física.

A cirurgia que o presidente Lula realizará consiste em uma artroplastia total de quadril no lado direito, na qual uma prótese será implantada para substituir as partes danificadas da articulação. A cirurgia será realizada com anestesia geral e exigirá um período de recuperação de pelo menos três semanas, durante o qual ele não poderá despachar do Palácio da Alvorada.