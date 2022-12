Lula diz que vai repetir base dos ministérios de seu segundo mandato mas não revela nomes: “já tenho 80% na cabeça”

Redação AM POST

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (2/12) que vai repetir a base de ministérios de seu segundo mandato. O petistas afirmou que começará a indicar os nomes que ocuparão os cargos após sua diplomação, em 12 de dezembro de 2022, e que já tem “80% dos ministérios na cabeça”.

“Não precisa ninguém ficar nervoso, não precisa ficar ninguém ansioso. No fundo, no fundo, já tenho 80% dos ministérios na cabeça”, disse Lula. O presidente eleito participou de uma entrevista coletiva nesta manhã ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede do governo de transição. Após a coletiva, Lula seguiu para São Paulo, onde verá o jogo da Seleção Brasileira na Copa.

“A base dos meus ministérios será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato mais o Ministério dos Povos Originários”, afirmou ainda Lula. Ele também comentou o fato de ter mantido Gleisi Hoffmann no cargo de presidente do PT, e não indicá-la a um Ministério.

Lula disse ainda que o fato de não indicar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, como ministra é um reconhecimento do seu papel como presidente da sigla. “Ela vai ter muito trabalho, certamente mais trabalho do que qualquer ministro”, completou.