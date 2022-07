Lula é criticado após chamar empresários de imbecis por quererem acumular riquezas: “Vai gastar no quê?”

Redação AM POST

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (1º), em entrevista a uma rádio de Salvador, empresários brasileiros, afirmando que “parece que o mundo gira em torno deles”. O petista também atacou a postura de bilionários que, em sua visão, se recusam a retribuir os trabalhadores com melhores salários. A fala de Lula repercutiu nas redes sociais e sofreu uma série de críticas.

“Essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. ‘Ah, o fulano é o mais rico do mundo, tem US$ 50 bilhões, o outro tem US$ 70 bilhões. Pra quê? Você vai gastar no quê? Pra que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua parte disso em salário”, disse Lula.

Lula afirmou que os empresários parecem viver numa “redoma de vidro em que o mundo gira em torno deles e dos interesses deles”.

“Esses dias eu fiz reunião com alguns banqueiros importantes e falei: ‘porra, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza? Vocês não pensam no povo que tá na rua? Vocês não pensam no povo que não tem o que comer? Vocês só querem ganhar dinheiro’”, criticou.

Segundo o analista Alexandre Borges, da CNN Brasil, o discurso do petista não passa de demagogia para atrair eleitores. “É interessante ouvir isso de um milionário. De quem tem um patrimônio de milhões acumulado. Ele não é nem de longe alguém que esteja fora do 1% dos mais ricos do país. É claro que esse discurso é pura demagogia”, frisou.

A última declaração de bens feita por Lula para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2018, informava um total de R$ 7, 98 milhões, somando carros, imoveis e ativos financeiros.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que “quem discorda do establishment é tachado de imbecil”.

“Lula chama empresários de imbecis e já fala sobre reeleição”. Continua depois da Publicidade Virou moda. Quem discorda do establishment é tachado de imbecil. Assista👇https://t.co/T4uPjHf2JX pic.twitter.com/kkVJZ3WWPb — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 1, 2022

Lula ta bem gagazinho ou tá com início de algum problema na cabeça; chamar os empresários de imbecil! Sendo que um país vive de empresas.. — Bela Vitória (@ElizabetCata) July 2, 2022

Lula seu "imbecil", pra que vc quer tanto dinheiro roubado do povo brasileiro? Só sua mulher que morreu tem mais de 22 milhões em bens e dinheiro. Ela não trabalhava e como ganhou tanto? Não seja imbecil @LulaOficial , vc tem mais dinheiro escondido do que muitos empresários. — Leonardo – sou brasileiro Raiz🇧🇷 (@Leonard91966042) July 1, 2022