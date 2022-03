Lula é criticado após usar relógio de R$ 79 mil em comemoração comunista

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no fim de semana foi uma aparição do ex-presidente Lula em um evento em alusão aos 100 anos do PCdoB, em Niterói, no Rio de Janeiro, usando um relógio avaliado em R$ 79 mil.

Continua depois da Publicidade

A página oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) compartilhou, no sábado (26), uma foto de Lula acenando para os militantes comunistas com o relógio caro. Em seguida, internautas questionaram o valor e a marca do relógio usado pelo ex-presidente

Após os primeiros questionamentos, o perfil do partido cortou a imagem, escondendo o acessório de luxo, o que causou ainda mais notoriedade ao caso. A foto chegou a ser compartilhada em outros perfis de petistas e comunistas, inclusive da presidente do PT deputada Gleisi Hoffmann e da deputada federal Jandira Feghali que usou a legenda: “O homem do povo! Foi lindo”.

Linda a festa de 100 anos do PCdoB! História de coerência na luta pelos direitos do povo, pela soberania e democracia no Brasil. Parabéns camaradas! Parabéns presidenta @lucianasantos

Fotos Ricardo Stuckert pic.twitter.com/WnKE6SyWIh Continua depois da Publicidade — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 26, 2022

Continua depois da Publicidade

“O homem do povo usando um Piaget Suíço. Esse homem do povo sabe o que é bom”, postou um internauta. “Esse Piaget de ouro deve ser de algum amigo dele”, ironizou outro.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez um post ironizando a alcunha de Lula, que é chamado de ‘pai dos pobres’.

Continua depois da Publicidade

O pai dos “probe” segue a saga da facção! pic.twitter.com/iklypItGEB — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 28, 2022

*Com informações da Tribuna do Norte