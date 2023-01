Lula e Dilma gastaram milhões a mais que Bolsonaro com cartão corporativo; veja valores

Redação AM POST*

A Secretaria Geral da Presidência da República divulgou, na noite de quarta-feira 11, os gastos feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com o cartão corporativo, além das despesas de seus antecessores, desde 2003.

Continua depois da Publicidade

Os dados mostram que os maiores gastos foram feitos pelo presidente Lula, em seus dois mandatos, seguido por Dilma Rousseff, no primeiro mandato. Bolsonaro vem na sequência.

Com valores já corrigidos pela inflação, Lula gastou cerca de R$ 60 milhões no primeiro mandato e aproximadamente R$ 50 milhões no segundo. Dilma Rousseff aparece na terceira posição, um total de mais de R$ 42 milhões. Bolsonaro gastou quase R$ 33 milhões. Michel Temer usou pouco mais de R$ 15 milhões, durante sua passagem pela Presidência.

Bolsonaro concentrou seus gastos em alimentação, enquanto Lula e Dilma em hospedagens durante viagens oficiais ao exterior.

Continua depois da Publicidade

Os números foram divulgados com base na Lei de Acesso à Informação, depois de solicitados pela “Fiquem Sabendo”, uma agência de dados públicos. O pedido de divulgação dos dados do cartão corporativo de Bolsonaro foi feito em dezembro. Os dados podem ser acessados neste link, do site do governo federal.

O cartão corporativo foi criado em 2001, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e serve para gastos como viagens e serviços especiais do Executivo, além de gastos em caráter sigiloso.

Continua depois da Publicidade