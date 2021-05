Lula e FHC almoçam juntos em SP e demonstram aproximação política

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), antagonistas políticos por muito tempo, almoçaram juntos na última quinta-feira, 20, em São Paulo. Em publicação em uma rede social, Lula afirma que falaram sobre democracia e “o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”.

O encontro foi realizado a convite do ex-ministro da Defesa de Lula e da Justiça de FHC, Nelson Jobim. A aproximação política dos ex-presidentes, que protagonizaram por anos uma rivalidade política no Brasil, vem ocorrendo com elogios recíprocos, de Lula pelas redes sociais e FHC em entrevistas.

O perfil oficial de Lula publicou uma foto em que ele aparece ao lado de FHC, os dois usando máscaras e se cumprimentando com os devidos cuidados contra a Covid-19.

A publicação diz que foi um “um almoço com muita democracia no cardápio” e que os ex-presidentes tiveram “uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”.

Fonte: Metrópole