Lula e Maduro conversam sobre eleições na Venezuela

Nesta segunda-feira, 16 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa telefônica com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Durante a chamada, que durou aproximadamente 30 minutos, eles discutiram vários tópicos, incluindo as eleições presidenciais na Venezuela, programadas para o próximo ano.

O Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre a conversa, informando que o presidente brasileiro solicitou informações sobre o processo de negociação em andamento entre o governo e a oposição venezuelana. Além disso, Lula e Maduro abordaram as tratativas entre Caracas e Washington com o objetivo de suspender as sanções impostas à Venezuela, que têm impacto na economia e na população do país.

Outro ponto da conversa foi a facilitação do comércio na fronteira entre os dois países. O presidente venezuelano prometeu encaminhar uma proposta nos próximos dias para tratar das cargas brasileiras retidas na fronteira, que fica no estado de Roraima.

Além disso, os líderes discutiram maneiras de acelerar as negociações de um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e falaram sobre a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. Essa energia, proveniente do país vizinho, atendia principalmente ao estado de Roraima, o único estado brasileiro não conectado diretamente ao Sistema Interligado Nacional.