Lula e Omar Aziz marcam encontro para definir aliança para eleições de 2022

Redação AM POST

O senador Omar Aziz (PSD) e o ex-presidente Lula (PT) vão se encontrar nesta sexta-feira (17) em São Paulo para discutir estratégias para eleições de 2022. Os dois devem concorrer ao pleito e já caminharam juntos em 2010.

A união entre os dois vem sendo ventilada desde o início do ano. Lula deverá pedir no encontro que Omar seja coordenador de sua campanha para presidente no Amazonas e em troca oferecerá apoio do PT e PCdoB para reeleição do senador.

Os dois políticos já foram alvo de investigações da Justiça Federal. Omar enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores do Amazonas devido sua imagem já desgastada e discurso sem novidade.

O senador comandou a CPI da Covid e a usou como palanque eleitoral e ataque político de adversários visando o próximo pleito.