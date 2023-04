Lula e presidente da Argentina conversam sobre retorno à Unasul

Redação AM POST

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández, conversaram nesta quinta-feira, 27, por videoconferência. Nas redes sociais, o petista disse que a reunião com o peronista teve o objetivo de tratar de um possível retorno brasileiro à União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e o aprofundamento do comércio entre os dois países.

No começo deste mês, Lula oficializou a volta do Brasil à Unasul. O bloco é formado por Bolívia, Guiana, Suriname e Venezuela, além do Peru, que está suspenso.

A Unasul começou em 2008. O Brasil entrou formalmente para o bloco em 2011, quando o tratado internacional de adesão foi aprovado na Câmara e no Senado. Em 2019, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou a saída do país por decreto presidencial. O ex-chefe do Executivo também retirou o Brasil da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac).

*Com informação Revista Oeste