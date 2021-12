Lula exclui Dilma do jantar com Alckmin

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jantar que marcou a primeira conversa pública entre Lula e seu possível vice para as eleições de 2022, Geraldo Alckmin (sem partido), ocorreu no último domingo (19) e contou com 22 convidados, mas a ausência da ex-presidente Dilma Rousseff chamou atenção.

De acordo com a coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, Dilma não compareceu ao evento porque sequer foi convidada. A petista teria confessado a amigos que ficou surpresa ao ser excluída do encontro e que entendeu a falta do convide como um recado de que ela se tornou um problema político para Lula.

Segundo a assessoria da ex-presidente, ela não compareceu ao jantar porque estava em Porto Alegre durante o final de semana e porque tem evitado viajar para se proteger da Covid-19. No entanto, a presença de apoiadores declarados de seu impeachment também podem ter contribuído para a ausência dela.

A coluna de Gaspar questionou diretamente o organizador do jantar, Marco Aurélio Carvalho, sobre a ausência de Dilma, e ele respondeu que “jamais deixaria de convidá-la”.

De acordo com Carvalho, ele incumbiu duas pessoas de fazer o convite: o deputado federal Rui Falcão e o ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardozo. Falcão, porém, negou a declaração de Carvalho, e Cardozo não atendeu as ligações.

*Com informações do Pleno.News