Lula fez exercícios de fisioterapia pela manhã e não tem previsão de compromissos de trabalho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dedicou a manhã desta quarta-feira, 4, a sessões de fisioterapia, como parte de sua recuperação após passar por duas cirurgias no último dia 29. Segundo informações do Palácio do Planalto, durante a manhã, o presidente não realizou nenhuma ligação ou reunião de trabalho.

A previsão para a tarde é de que o presidente não tenha compromissos relacionados ao trabalho.

Na terça-feira, 3, o presidente Lula fez sua primeira aparição pública desde as cirurgias, marcando seu retorno à Presidência. Ele passou por uma artroplastia do quadril, uma cirurgia ortopédica, e uma blefaroplastia, cirurgia nas pálpebras para tratar o excesso de pele na região dos olhos.

Apesar de sua alta hospitalar ter sido antecipada no domingo, 1º de outubro, Lula permanece no Palácio da Alvorada para continuar sua recuperação. É importante destacar que ele tem a capacidade de realizar despachos remotamente. No entanto, a equipe médica recomenda que ele não receba visitas por duas semanas, visando sua recuperação sem a possibilidade de contato com doenças que poderiam atrasar seu processo de cura.