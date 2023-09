Lula ignora pressões do PT e faz terceiro mandato sem ‘grilo falante’

Às vésperas de completar dez meses em seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua com o hábito de revisar cuidadosamente seus discursos antes de pronunciamentos oficiais. Durante essa revisão, ele lê o texto em voz alta, faz pausas para tomar goles de água e faz perguntas sobre o conteúdo a quem está por perto.

Lula também costuma adicionar adendos ao discurso original, às vezes introduzindo comentários de última hora. Isso ficou evidente em seu discurso na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde ele pediu para incluir novas informações sobre desigualdade e fome.

O ex-chanceler Celso Amorim, atual chefe da assessoria especial do Palácio do Planalto, influenciou bastante o tom do discurso, mas Lula também teve um papel significativo na elaboração final.

O texto distribuído à imprensa após o pronunciamento de Lula veio com uma advertência: “Cotejar com versão oral,” indicando que Lula costuma adicionar elementos não presentes no texto original.

Celso Amorim é um dos poucos auxiliares que têm influência sobre Lula no governo atual, e ele desempenhou um papel importante na formulação do discurso presidencial.

Lula costuma fazer questões de última hora sobre o conteúdo de seus discursos e, apesar de seguir um texto preparado, ele também é conhecido por falar de improviso em muitas ocasiões.

Este estilo de revisão meticulosa de discursos faz parte do método de trabalho de Lula há anos e continua sendo uma parte importante de sua abordagem de comunicação.

Como ele se prepara e modifica seus discursos é um reflexo de sua busca por transmitir sua mensagem de maneira eficaz e impactante em pronunciamentos oficiais importantes.