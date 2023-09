Lula lamenta ciclone no RS que deixou 46 mortos e 46 desaparecidos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou pesar nesta segunda-feira, 11, em Nova Délhi, em relação ao ciclone que afetou o Rio Grande do Sul e ao terremoto que causou a morte de mais de 2 mil pessoas no Marrocos na semana passada. Lula destacou que as tragédias não possuem uma explicação simples, atribuindo-as à mudança climática e às ações humanas que afetam o planeta. Suas declarações ocorreram momentos antes de seu retorno a Brasília, após sua participação na Cúpula do G20 na capital indiana.

A decisão de Lula de não visitar pessoalmente a área afetada pelo ciclone no Rio Grande do Sul, onde houve o registro de 46 mortos e 46 desaparecidos, gerou críticas por parte da opinião pública e da mídia. No entanto, no domingo, seis dias após a passagem do ciclone, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitou a região e anunciou a liberação de recursos destinados às vítimas e à reconstrução da infraestrutura danificada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo