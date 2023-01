Lula manda ministro parlamentares se licenciarem para ajudarem a reeleger Lira no comando da Câmara e Pacheco do Senado

Redação AM POST*

As eleições para o comando do Senado e da Câmara dos deputados acontecem nesta quarta-feira (1º) e a orientação é que todos os ministros do governo Lula que também sejam parlamentares retomem seus mandatos.

Lula vai liberar 11 ministros de seus cargos para que eles participem das eleições para o comando da Câmara e do Senado. O governo petista apoia as reeleições dos presidentes das Casas, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O ministro das Relações Institucionais e deputado federal, Alexandre Padilha (PT), disse ao O Globo que o governo orientou os ministros que são parlamentares a retornar ao mandato para votar também na eleição para o Tribunal de Contas da União, que deve acontecer na quinta-feira (2).

No Senado, os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), que está no meio de seu mandato, e Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Renan Filho (Transportes) e Flávio Dino (Justiça), eleitos em 2022, vão assumir suas cadeiras para votar em Pacheco contra o candidato do bolsonarismo, Rogério Marinho (PL-RN).

Na Câmara, além de Padilha, retomarão suas vagas para votar em Lira Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho), Paulo Pimenta (Secom), Daniela Carneiro (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).