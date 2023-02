Lula mente ao culpar Bolsonaro por calote de Cuba e Venezuela no BNDES

Redação AM POST*

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante posse de Aloízio Mercadante como presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio de Janeiro, deu uma nova declaração polêmica. O presidente mentiu ao dizer que Cuba e Venezuela deram o calote no BNDES, em valores de hoje algo em torno de R$ 4 bilhões, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu relações diplomáticas com os dois países.

“E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo, esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que têm com o BNDES”, disse Lula.

A declaração do petista não é verdadeira. Os dois países deixaram de pagar o BNDES em 2018, quando o então presidente era Michel Temer.

Além disso, eram frágeis as garantias pelo não pagamento dos empréstimos para a construção do porto de Mariel, em Cuba, e do metrô de Caracas, na Venezuela. O BNDES aceitou como garantia para emprestar dinheiro aos cubanos a produção de charutos.

O prejuízo do BNDES é um prejuízo do contribuinte brasileiro. O banco público opera com recursos principalmente do Fundo do Amparo ao Trabalhador (FAT), que vem de impostos (PIS-Cofins) e o que em última instância significam recursos públicos do Tesouro Nacional.

*Com informações do R7