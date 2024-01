Lula ‘não chega aos pés’ de Bolsonaro, diz Valdemar Costa Neto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reafirmou na última terça-feira (23) seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, salientando que Lula “não chega aos pés” do atual mandatário. As declarações de Valdemar foram uma resposta à repercussão negativa de elogios anteriores feitos a Lula.

“Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado”, afirmou Valdemar. “Mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa.” Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o líder do PL enfatizou a escolha do partido por Bolsonaro e destacou que, antes dele, não existia um movimento político à direita no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Na última semana, teve um monte de comentários aqui me associando ao Lula, e eu vou explicar para vocês e deixar claro que o PL escolheu o presidente Bolsonaro. E isso é irreversível”, afirmou Valdemar. “Antes do Bolsonaro, a política era diferente, não existia movimento político à direita. Graças ao Bolsonaro e ao que ele representa, tudo mudou.”

Valdemar, em entrevista ao jornal regional O Diário, da região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, comparou Lula e Bolsonaro, destacando que o ex-presidente tem “prestígio”, enquanto Bolsonaro possui “carisma”. “Lula não tem comparação com Bolsonaro, completamente diferente”, disse Valdemar. “O Lula tem muito prestígio, não o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro, não, pois tem um mandato só.”