Lula negocia cargos com presidente da Câmara para antecipar PEC da gastança

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve encontro nessa terça-feira (13), com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em Brasília para articular aprovação da PEC da Gastança no Congresso. No encontro, ocorrido a portas fechadas, o deputado teria pedido mais de 100 cargos ministeriais de primeiro escalão para aliados.

De acordo com o site O Antagonista, Lira estaria negociando 150 cargos para membros de sua base, incluindo os ministérios da Saúde, Minas e Energia, a presidência da Caixa, da Codevasf e de Furnas. Além disso, o acordo envolveria de R$ 20 bilhões a R$ 25 bilhões de verba do novo orçamento sob seu comando.

À reportagem, um líder partidário aliado de Lula teria dito que “o que está travando a PEC são os cargos. Resolvidos os cargos, a gente resolve a PEC”.

Ontem mesmo, com o suposto acordo definido, a Câmara aprovou projeto de lei que reduz de 36 meses para 30 dias quarentena de políticos com cargos em partidos, fundações ou participação em campanhas possam assumir o comando de empresas públicas. A medida serve para permitir a indicação de Aloizio Mercadante no BNDES, além de beneficiar toda a tropa fisiológica de Brasília.