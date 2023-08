Lula omitiu de lista de presentes oficiais relógio suíço de R$ 80 mil

A informação repercutiu na imprensa ontem, terça-feira (22), trazendo à tona uma série de revelações e controvérsias em torno de um relógio da marca Piaget, que foi um presente do então presidente da França, Jacques Chirac, a Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005. O objeto, que já havia sido motivo de críticas durante a campanha de 2022, novamente ganha destaque devido às recentes declarações do ex-presidente.

O então candidato petista havia sido fotografado usando o relógio no pulso durante um evento do centenário do PCdoB no Rio de Janeiro, no final de março do ano passado. Tal ato foi criticado por suposto exibicionismo, o que levantou questionamentos sobre a origem do relógio. Na ocasião, Lula admitiu que o relógio era um presente da época da Presidência, mas não havia detalhado sua procedência.

A mais recente revelação ocorreu em uma live semanal realizada em julho deste ano, onde Lula afirmou que o relógio Piaget foi presente de Jacques Chirac pela celebração do Ano do Brasil na França. Essa declaração, no entanto, diverge das informações anteriores, pois o relógio não constava na lista de 568 itens apresentada por Lula em 2016 quando enfrentou um processo no Tribunal de Contas da União (TCU) relacionado à posse irregular de presentes oficiais da Presidência. O petista alegou ter perdido o relógio e o reencontrado recentemente, embora na lista enviada ao TCU tenha citado apenas oito presentes como perdidos, excluindo o relógio Piaget.

Além das revelações sobre a origem do presente, surge uma controvérsia a respeito da não declaração do objeto, que era oficial, configurando assim uma irregularidade. Independentemente das controvérsias sobre seu caráter personalíssimo e a aquisição ao acervo pessoal, a não declaração do presente oficial já é vista como um problema.

Esse cenário não é único na política brasileira. Um caso semelhante aconteceu envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a joias sauditas. Em outubro de 2021, uma comitiva do Ministério de Minas e Energia voltando da Arábia Saudita entrou no Brasil com ao menos três pacotes de joias, liderada pelo então ministro Bento Albuquerque. Tais pacotes não foram declarados na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o que levanta questões sobre a legalidade e transparência das ações.

O caso das joias sauditas e as revelações sobre o relógio Piaget adicionam mais um capítulo à longa lista de polêmicas envolvendo presentes oficiais e sua declaração por parte das autoridades políticas no Brasil. As implicações legais e éticas dessas ações continuam gerando debates intensos na esfera pública.

Redação AM POST